Loods kledingwinkel De Nieuwe Beer uitgebrand LSI

05 februari 2019

In de Gentstraat in Oostrozebeke is dinsdagochtend rond 5.30 uur een loods achter kledingwinkel De Nieuwe Beer uitgebrand. Voorbijgangers merkten het vuur op en verwittigden de hulpdiensten. Toen de brandweerposten van Tielt en Meulebeke aankwamen, stond de loods al in lichterlaaie. In de loods stond een verwarmingsinstallatie die met houtkrullen werd gevoed. De hele loods ging in de vlammen op. Een mazouttank kon met schuim geblust worden. De kledingwinkel bleef gevrijwaard.

Door de brand belandde wel een klein beetje rook in de winkel, maar dat heeft geen schade veroorzaakt aan de kledij. De winkel is dinsdag zoals elke dag om 9 uur kunnen opengaan. “Gelukkig is de brand op tijd opgemerkt”, reageert medezaakvoerder Dennis Kerckhove. “Enkele minuten later en de vlammen waren waarschijnlijk al overgeslagen op het hout van de winkel en de kledij. Nu is de schade beperkt gebleven tot de loods en de verwarmingsinstallatie. Die installatie met de houtkrullen deed dienst als extra verwarming voor de mazoutkachels. Ondertussen hebben we al een nieuwe, extra mazoutkachel.”

Mogelijk ontstond de brand aan de transportband die de verwarmingsinstallatie met houtkrullen bijvulde.