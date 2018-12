Kruispunt niet gezien door dikke mist Roemeen (21) veroordeeld voor ongeval waarbij vriend om het leven kwam

Hans Verbeke

17 december 2018

13u01 2 Oostrozebeke Een 21-jarige Roemeen mag twee maanden niet met de auto rijden omdat hij vorig jaar in Oostrozebeke een ongeval veroorzaakte waarbij zijn 25-jarige werkmakker en vriend uit Hoogstraten om het leven kwam. De bestuurder krijgt ook drie maanden cel en een boete van 2.000 euro. Claudiu D. was niet vertrouwd met het gevaarlijke kruispunt De Verre Ginste. Ook de dikke mist speelde een belangrijke rol bij het drama.

Op weg naar een werf, in opdracht van het bedrijf ABW Bestratingen uit Beerse naderde Claudiu D. begin april vorig jaar het dodenkruispunt op De Verre Ginste, in Oostrozebeke. In de bestelwagen zaten nog twee Roemeense collega’s, onder wie de 25-jarige Costel Anastasoaiei. Er hing een dikke mist die morgen, en het was nog een beetje donker. Claudiu D. reed op de Meulebekesteenweg. Zonder te stoppen dwarste hij het kruispunt met de Wakkensteenweg, om via de Gentstraat richting Meulebeke te rijden. Hij botste daarbij met een Mercedes A, bestuurd door Raf Clauws (50) uit Desselgem. Beide voertuigen belandden na de klap in een weiland. Half onder het voertuig zat Costel Anastasoaiei gekneld met zijn benen. De man was toen al overleden.

Botsing vermijdbaar

De bestuurder verklaarde aan de politie dat hij zijn gps aan het volgen was en het kruispunt niet had opgemerkt. Maar volgens de verkeersdeskundige die de omstandigheden van het ongeval onderzocht, was de wagen van Clauws wel degelijk zichtbaar. De botsing was met andere woorden vermijdbaar. De advocaat van de Roemeense bestuurder sprak dit tegen en vroeg om mildheid. “Niemand heeft dit gewild”, sprak hij. “Mijn cliënt en het slachtoffer waren vrienden. Zijn fout zal hem de rest van zijn leven achtervolgen.” De 21-jarige man drukte op de rechtbank z’n spijt uit. “Maar jammer genoeg kan ik aan de situatie niets meer veranderen. Daar moet ik mee leren leven.” De rechter veroordeelde Claudiu D. tot drie maanden voorwaardelijk, zes maanden rijverbod (waarvan twee met uitstel) en een geldboete van 2.000 euro. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Hij zal ook met goed gevolg medische en psychologische proeven moeten afleggen. Raf Clauws uit Desselgem, de bestuurder van de uitgebrande Mercedes A, krijgt van de rechter 750 euro als vergoeding voor een aantal persoonlijke spullen die in zijn auto lagen en bij het ongeval verloren gingen.