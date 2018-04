Komt CD&V met eigen kieslijst op de proppen? 21 april 2018

Krijgt de Oostrozebekenaar straks de kans om op een derde partij te stemmen, naast meerderheidspartij Oostrozebeke.nu en oppositiepartij Inspraak? Nu is nog niks concreet, maar CD&V bevestigt alvast dat er daar verkennende gesprekken over zijn.





Opvallend, want CD&V vindt momenteel onderdak bij Oostrozebeke.nu, dat ook onafhankelijken en leden van Open Vld telt. "Een derde initiatief uit de schoot van CD&V Oostrozebeke zou de komende verkiezingen een stuk boeiender maken", geeft CD&V-voorzitster Carol Eeckhout aan. "Nu is dit alles nog weinig concreet. CD&V zal in voorkomend geval zijn leden voorafgaand consulteren. We starten wel met www.detwaalfwerken.be, waar elke inwoner zijn idee voor een beter Oostrozebeke kan indienen. Alles wordt in twaalf categorieën ingedeeld. Het eindresultaat - een Oostrozebeeks ideeënboek - zal aan de verschillende lijsttrekkers worden overhandigd."





Burgemeester Karl De Clerck was gisteren alvast niet op de hoogte van een mogelijke CD&V-afsplitsing. "Het zou me ook straf lijken. De 3 CD&V-schepenen en diverse raadsleden die we nu hebben geven alvast te kennen straks gewoon onder de vlag van Oostrozebeke.nu naar de kiezer te trekken." (VDI)





