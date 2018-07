Koen schrijft met 'Ik 2.0' eerste roman 05 juli 2018

Oostrozebeke Zelfstandig interieurbeplanter Koen Van der Cruyssen (52) heeft met 'Ik 2.0' zijn eerste roman klaar. Daarmee is hij niet aan zijn proefstuk toe.

In 2014 schreef hij reeds 'De Zoo', een sprookjesboek voor volwassenen. "Ik ontdekte in de loop der jaren dat ik tamelijk vlot met de pen ben en daarnaast verdiepte ik me ook steeds meer in filosofie en spiritualiteit. Ik heb beide gecombineerd in een roman met een sterk onderliggende boodschap. In 'Ik 2.0' speelt Jessica de hoofdrol. Een jonge vrouw die iets traumatisch meemaakt, waardoor haar wereld aan het wankelen gaat. Ze wordt tot reflectie gedwongen, analyseert haar omgeving en waant zich in Maskerland. Ontmoetingen en gebeurtenissen brengen haar waardevolle inzichten, tot ze plots een angstaanjagende ontdekking doet." Omdat het hoofdpersonage een vrouw is, kon Koen voor advies terecht bij twee Nederlandse dames. "Aafje en Jacqueline waren mijn klankbord en zorgden voor de vrouwelijke touch", vertelt hij. "Omdat het boek vanuit het standpunt van een vrouw geschreven was, was hun visie voor mij van goudwaarde. Zij hebben het boek realistischer gemaakt." Koen ging voor het boek in zee met de Nederlandse uitgeverij Elikser, die werkt met digitale print. "Grote oplagen zijn voor hen geen doel op zich. Ze geven debuterende schrijvers een kans, ook al gaat er een strenge selectie aan vooraf. "





Het boek bestellen kan via Elikser.nl, maar ook via webshops als bol.com.