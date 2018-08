KLJ vertoeft voortaan in voormalig restaurant 18 augustus 2018

02u51 0 Oostrozebeke Het vroegere restaurant Mistral langs de Tieltsteenweg in Oostrozebeke is omgebouwd tot een nieuw onderkomen voor de lokale KLJ-afdeling.

Die kon tot voor kort enkel terecht op de zolderverdieping van het restaurant. Na de stopzetting kocht de gemeente het parochiaal centrum en het restaurant, zodat er plots meer ruimte voor de tachtig leden van de jeugdbeweging beschikbaar was. "Al moesten we uiteraard de nodige verbouwingen doen en dat heeft toch wat tijd in beslag genomen, omdat zoveel mogelijk zelf gedaan hebben", vertelt Mathias Vandesompele van de KLJ. "Het enige wat nu nog aan het restaurant doet denken, zijn de bar en toog. De rest is verdwenen. Alleen een nieuw plafond en het sanitair zijn door een externe firma aangepakt. We zijn heel gelukkig met deze nieuwe locatie met bijhorend terras, die ook meer mogelijkheden voor onze werking biedt." (VDI)