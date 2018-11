Kindje (1) kritiek nadat het door elkaar werd geschud Redactie

15 november 2018

00u00 18

De politie voert een onderzoek nadat afgelopen zondag een jongetje van amper één jaar oud uit Oostrozebeke in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd afgevoerd. De dokters stelden in de Sint-Jozefskliniek in Izegem vast dat het kindje levensgevaarlijk gewond raakte nadat het stevig door elkaar was geschud. Hij had ook letsels op het hoofd.

Daarna werd het jongetje overgebracht naar het UZ Gent. Zowel de moeder van het jongetje en haar nieuwe vriend, als de vader en diens nieuwe vriendin werden ondervraagd door de politie. Nadien werden ze allemaal weer vrijgelaten. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. (AHK/VHS)