Kinderen testen zelfgemaakte dansmachine uit 26 mei 2018

In het kader van het project MyMachine mochten de zesdejaars van de Ginsteschool gisteren hun eigen ontworpen dansmachine in gebruik nemen.

Aan het begin van het schooljaar mochten ze brainstormen over hun droommachine en uit al die ideeën werd er eentje uitgekozen om te realiseren.





Dat gebeurde met hulp van studenten Nika Dugashuili en Laurens Lust van de richting Industrieel Ontwerpen van de Howest. Zij werkten het concept verder uit en de leerlingen Elektronica van het Tieltse VTI stonden in voor de uitwerking.





Spelelement

Leerlinge Frauke Vandevelde bedacht oorspronkelijk het idee. "Ik droomde van een dansmachine, maar uiteindelijk hebben ze er nog een spelelement bij betrokken", vertelt ze. "De machine heet Octo en heeft acht armen met allemaal een duwknop. Zodra de muziek begint te spelen gaan er lichtjes in de armen knipperen. Wie op de knop duwt op het moment dat zijn lampje knippert wint een punt.





De bedoeling is om een gevoel voor ritme aan te leren. Als kers op de taart hebben we Octo versierd en er een eenhoorn als mascotte op geplaatst."





