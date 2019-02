Kinderen stappen op Valentijnsdag in het huwelijksbootje VDI

14 februari 2019

Oostrozebeke Valentijnsdag ging in basisschool Mandelbloesem in Oostrozebeke alvast niet onopgemerkt voorbij. Vier kinderkoppeltjes traden er in de namiddag in het huwelijksbootje. Burgemeester Luc Derudder leidde de ceremonie in het gemeentehuis.

“We werken in de klassen al langer rond het thema ‘houden van’ en deze trouwceremonie is de kers op de taart”, zegt directrice Ilse Vervaeck. “Vandaag trouwden vier kinderen uit de lagere school en we hebben de kleutertjes meegebracht als publiek. Het is al de derde keer in de geschiedenis van de school dat we kindjes symbolisch met elkaar laten trouwen. De laatste keer was al zes jaar geleden, want Valentijnsdag valt meestal in de krokusvakantie.”

Koppeltjes Sem Vermant en Noëmie Demuynck, Loïc Deganck en Niemke Vandewalle, Niels Loncke en One Deboldere en Eden Vanhaver en Noëmie Vandewalle gaven elkaar het jawoord. Dat ging gepaard met nodige gegiechel en verlegen blikken, zeker toen de koppeltjes onder luid gejuich van het publiek elkaar een zoentje op de wang moesten geven. Ook de huwelijksakte, het boeket en de trouwringen ontbraken niet. “Dat maakt het allemaal net echt”, vertelt Sem. “Het is de eerste keer dat ik Valentijnsdag vier en ik trouw al meteen. Ik zou dat niet met iedereen doen, maar Noëmie en ik zien elkaar echt graag, dus dan mag het”, glundert de jongen.

Na de receptie in het gemeentehuis volgde er nog een trouwfeest in de school.