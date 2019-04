Kinderen leren senioren videochatten en robots programmeren VDI

17 april 2019

13u31

Bron: VDI 0 Oostrozebeke In verschillende gemeentes is de Digitale Week volop bezig. Daarbij kunnen mensen aan de hand van verschillende workshops kennis kunnen maken met zaken als iPad’s, FaceTime of WhatsApp. In Oostrozebeke is de organisatie dit keer volledig in handen van Vives-studentes Lauwra Lietaert (21) en Liesbet Steyaert (21).

“Onze bachelorproef in ons derde jaar van de lerarenopleiding bestaat er uit allerlei activiteiten voor de Digitale Week uit te stippelen”, zegt het duo. “We hebben zaterdag de aftrap in de bib gegeven. Ondertussen passeerden verschillende activiteiten de revue, zoals iemand van KBC die over veilig bankieren kwam spreken, maar ook sessies rond online wenskaarten maken en de smartphone voor beginners.”

Robots en Facetime

Woensdag stond er een speciale dag op het programma. “We trokken met enkele kinderen tussen de 7 en 12 jaar naar woonzorgcentrum Rozenberg om via hen de senioren met digitale technologie te laten kennismaken”, zegt Liesbet. “In de voormiddag konden kinderen LEGO-Mindstorm-robots programmeren terwijl de bejaarden toekeken. In de namiddag stond er een gezamenlijke sessie Facetime op het programma. Het was mooi om te zien hoe beide generaties elkaar zo vonden. We kozen bewust voor groepen kinderen en senioren omdat dit de groepen zijn die altijd even makkelijk aan andere activiteiten van de Digitale Week kunnen deelnemen.”

Donderdagvoormiddag staat er tussen 9 en 11 uur nog een sessie rond ‘Facebook en Messenger’ op het programma. Tussen 17.30 en 19 uur is er nog een workshop ‘Handige apps’, rond onder andere Pinterest en Shazam. Zaterdag volgt er om 9 uur nog een workshop rond ‘Pc-hygiëne’.

Inschrijven kan via https://digiw.classy.be.