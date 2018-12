Kinderen beelden kerstverhaal uit VDI

15 december 2018

17u04

Bron: VDI 0

Wie in de kerstsfeer wilde raken moest dit weekend op een van de vele kerstmarkten in de regio zijn. Ook basisschool Mandelbloesem sprong mee op de kar en organiseerde een gezellig kerstgebeuren op zijn speelplaats. Je kon er terecht voor een kerstwafel, braadworst, glühwein of warme chocomelk, maar er was ook heel wat randanimatie. Kerstmannen verwelkomden jong en oud, durvers maakten een ritje op de dansende theekopjes en als kers op de kerstbuche was er een levende kerststal. Zowel de drie koningen, herders, kerstmannen, engeltjes als Maria, Jozef en het kindje Jezus tekenden present, met aangepaste muziek en dans. Ideaal om in de aanloop naar kerst al in de juiste sfeer te raken.