Kerstmarkt in basisschool Mandelbloesem VDI

14 december 2018

15u08

Bron: VDI 0

Op zaterdag 15 december organiseert basisschool Mandelbloesem de 22ste editie van zijn jaarlijkse kerstmarkt. Liefst 62 medewerkers helpen mee aan de voorbereidingen en ook de 621 leerlingen staan paraat. Bij de ingang kunnen d ekinderen op een treintje springen dat hen mee neemt op een leuke rit door de Gaverwijk. Er zijn klassieke kerststandjes met leuke spulletjes en je kan uiteraard een hapje en een drankje nuttigen. Er is ook een levende kerststal die afwisselend bemand wordt door kletuers gekleed in herders of drie koningen. In de gymzaal zijn er dan weer optredens. De juffen geven dan weer speciale dakoptredens.