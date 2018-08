Kampioenschap motorcross op de Ginste 08 augustus 2018

Het West-Vlaams kampioenschap motorcross, een organisatie van de Verreginstecrossers, vindt nu zaterdag en zondag plaats. De weides van de familie Van Huylenbroeck in de Gentstraat zijn opnieuw het decor voor een cross-spektakel.





Op zaterdag verschijnen de jeugdpiloten (-15 jaar) aan de start. Die dag zijn er ook speciale reeksen voor gelegenheidszijspannen. Nieuw is een aparte reeks zijspannen waarbij alleen vrouwen aan het stuur en in het bakje zitten.





Op zondag zijn de MCLB-piloten aan de beurt. Zij treden aan in dertien categorieën, waaronder ook quads en zijspannen. Vierhonderd piloten strijden voor de winst. Het parcours is 1.800 meter lang en telt heel wat bergen. Meer info via verbrugghe.mathieu@hotmail.com of op www.mclb-vjmo.be. (VDI)