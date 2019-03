Julia blaast 103 kaarsjes uit: “Mijn geheim? Lang actief blijven.” VDI

04 maart 2019

Bron: VDI 0 Oostrozebeke Feest in Maria Rustoord, want Julia Mistiaen mocht er 103 kaarsjes uitblazen. De eeuwelinge kreeg een mooi verjaardagsfeest en heel wat cadeautjes, inclusief een brief van de koning en kussen van burgemeester Kurt Windels.

Julia is geboren op 3 maart 1916 en vierde maandag met een dagje vertraging haar verjaardag in het rusthuis. Ze trouwde op 3 juli 1937 met Maurice Vanhautte, die al in 1991 overleed. Het koppel kreeg twee dochters en er volgden elf kleinkinderen, dertien achterkleinkinderen en tien achterachterkleinkinderen.

Geheim

Of ze een geheim voor haar lang leven heeft? “Lang actief blijven”, verklapt ze. “Ik heb van mijn veertiende tot mijn zestigste in twee schoenfabrieken in Izegem gewerkt. Ik heb ook nog twee jaar café Floreal in de Stationsstraat uitgebaat en dat heeft me jong gehouden. Daarna ben ik altijd actief gebleven bij allerlei verenigingen. Ook nu nog. Ik zing graag in het koor van het rusthuis en maak deel uit van de seniorenraad, die mee suggesties voor het personeel mag geven. Als er een gelegenheid is om te zingen, ga ik het niet laten. Mijn lievelingsliedje? ‘De lichtjes van de Schelde’ van Bobbejaan Schoepen.”

Vijf eeuwelingen

Eeuwelingen troef in Maria Rustoord overigens. Naast Julia zijn er nog vier andere bewoonsters die 100 jaar of meer zijn. De oudste van de groep is Celina Carrette, die in januari nog haar 106de verjaardag vierde. “Er moet hier iets in het water zitten”, grapt Julia nog. “Maar we worden goed verzorgd en dat zal ook zeker een rol spelen”, besluit ze.