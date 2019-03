Inwoners Oostrozebeke durven straat niet op door 30-tal hangjongeren, dus richt vader kelder in waar ze zich kunnen uitleven Redactie

26 maart 2019

07u58 3 Oostrozebeke Sinds enkele maanden duiken er geregeld klachten op over een groepje 'hangjongeren'. Enkele inwoners durven niet meer op straat te komen. Het gaat om een groep van 20 tot 35 tieners, die zich KXR noemt. Jean-Pascal Salomez, de vader van drie jongens, laat hen samenkomen in zijn kelder, maar zoekt een langetermijnoplossing. "Ze willen enkel maar plezier maken samen", vertelt hij.

De kwestie kwam aan het licht toen oppositiepartij Inspraak.nu ze op de recentste gemeenteraad ter sprake bracht. "Wij krijgen signalen van sommige inwoners op het Ernest Brengierplein dat ze na een bepaald uur niet meer op straat durven komen uit vrees om oog in oog met een van die jongeren te staan", zegt raadslid Marleen Lefebre. "De gemeente moet in dit geval zijn verantwoordelijkheid nemen."

Een vader van drie van de jongeren ontfermt zich momenteel over de groep. "Het label 'hangjongere' is overdreven", vindt hij. "Het gaat om jongeren die graag samenkomen, naar muziek luisteren, beatboxen en plezier maken. Ze noemen zichzelf KXR en spiegelen zich aan de Amerikaanse rapcultuur, maar ze hebben niks kwaads in de zin. Ze zijn hoogstens wat zoekende en vinden nergens een plaats om samen te komen. Ze verzamelen dan maar in de hal van ontmoetingscentrum Mandelroos of in open lucht, waar ze door sommigen als storend worden ervaren."

Om hen wat structuur te bieden, geeft Jean-Pascale hen nu onderdak bij hem thuis. "Ze kunnen voorlopig mijn kelder als clubhuis gebruiken. Alleen is dat veel te klein en is dat ook maar een oplossing op korte termijn", gaat hij verder. "Ik zou graag hebben dat de gemeente daar een voortrekkersrol in speelt en hen niet gaat demoniseren, maar net helpt. Ze kunnen op hun leeftijd makkelijk ontsporen, als ze niet de juiste begeleiding krijgen."

Onderdak

"Daarom lanceer ik een oproep aan de gemeente of verenigingen met de vraag of die onderdak aan hen willen bieden. Ik wil hen daar als verantwoordelijke gerust bij begeleiden. Ik heb ook al contact met organisaties als Samenlevingsopbouw Roeselare en Uit de Marge, die jongeren in kwetsbare situaties begeleidt. Zij zullen me bijstaan."

Intimiderend

Ook de lokale politie is op de hoogte van de problematiek. "We zijn een oplossing aan het zoeken, maar dat vergt natuurlijk wat tijd", vertelt Philippe Lavaert.

"Ook het Centrum Algemeen Welzijnswerk is op de hoogte, want er zitten jongeren met een moeilijke thuissituatie bij. We hebben weet van wat kleinere vergrijpen zoals vandalisme, maar voor het overige lijkt het ons gewoon dat ze intimiderend kunnen overkomen, terwijl ze geen slechte bedoelingen hebben." Burgemeester Luc Derudder wil geen overhaaste beslissingen nemen.

"Deze week zit ik samen met de jongeren om hun verhaal eens te horen", reageert hij. "Daarna wil ik met verschillende instanties overleg plegen om te bekijken wat de beste oplossing is. Hen zomaar een ruimte geven, kan natuurlijk niet. Daar zijn regels voor en die wil ik eerst uitpluizen. We zijn bereid om te helpen, maar willen eerst in alle rust de verschillende mogelijkheden oplijsten." Wie een oplossing heeft, kan Jean-Pascale bereiken via 0478/19.09.46.