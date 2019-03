Inspraak.nu kaart sluikstortproblematiek aan VDI

08 maart 2019

17u27

Bron: VDI 0 Oostrozebeke Oppositieraadslid Koen Vandenbroucke (Inspraak.nu) kaartte op de gemeenteraad de zwerfvuilproblematiek rond glascontainers in de gemeente aan.

Hij pleitte bij milieuschepen Jacques Goemaere (Oostrozebeke.nu) voor maatregelen om het probleem aan te pakken. Vandenbroucke suggereert alvast om de twee mobiele camera’s van afvalintercommunale IVIO meer in Oostrozebeke te laten inzetten.

De gemeente gelooft in een nauwe samenwerking tussen IVIO, de Minaraad en de lokale politiezone. “We kunen nook overwegen om camera’s met nummerplaatherkenning te plaatsen”, aldus de schepen. “Dan kunnen we de beelden aan de politie bezorgen wanneer sluikstorters herkenbaar in beeld komen.” Schepen Olivier De Marez voegde toe dat de gemeeente zo’n camera’s voor een paar maand kan huren, maar dat er wel een kostenplaatje aan vast hangt.