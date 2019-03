Inbraak in appartement in aanbouw AHK

08 maart 2019

Dieven hebben woensdagnacht ingebroken in een appartement in aanbouw in de Wielsbekestraat in Oostrozebeke. De aannemer merkte donderdagmorgen inbraaksporen op en verwittigde de eigenaar. Wat de inbrekers precies gestolen hebben, is niet duidelijk.