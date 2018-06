Ignace Vansuyt verlaat gemeenteraad 12 juni 2018

Gemeenteraadslid Ignace Vansuyt (N-VA) stopt met zijn politieke activiteiten in de gemeente. Hij neemt ontslag uit de gemeenteraad en zal in oktober ook niet aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Vansuyt hield voor zijn fractie vanuit de oppositie het financiële luik van het gemeentebeleid in de gaten. Hij zetelde sinds 2008. Het raadslid werkt voor de Europese gemeenschap, maar gaat nu een sabbatperiode van vijf maanden inlassen. In de gemeenteraad gaat zijn zitje nu naar Koen Castelein, die van de OCMW- naar de gemeenteraad verhuist. (VDI)