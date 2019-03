Huiszwaluwen krijgen extra nesten aan sportcentrum VDI

19 maart 2019

20u19

Bron: VDI 2 Oostrozebeke De gemeente zal extra nestplaatsen voor huiszwaluwen plaatsen aan de achterkant van sportcentrum De Mandelmeersen. Oostrozebeke heeft aan het gemeentehuis al een van de grootste huiszwaluwenkolonies van onze provincie.

In samenspraak met Natuurpunt De Torenvalk werd nu besloten om de huiszwaluw uit te kiezen als ‘doelsoort om trots op te zijn’. Het gaat al langer niet goed met de huiszwaluw. Sinds 2004 staat ze op de Vlaamse rode lijst aangeduid als kwetsbare soort. Om deze luchtacrobaten een extra duwtje in de rug te geven, investeert de gemeente, samen met Natuurpunt De Torenvalk en Stad-Land-Schap ‘t West-Vlaamse Hart, in enkele kunstnesten en een constructie waaronder zwaluwen zelf een nest kunnen bouwen.

Wie weet waar huiszwaluwen voorkomen, nesten bouwen en broeden, kan dat laten weten op www.westvlaamsehart.be/zwaluwen.