Ginsteschool gebruikt straat als speelplaats op Dikketruiendag

12 februari 2019

18u03

De kinderen van de Ginsteschool deden vandaag massaal mee aan Dikketruiendag. Dit keer werd de verwarming in de klaslokalen niet lager gezet, maar ging de school voor een lagere CO²-uitstoot. Daarin werden de auto’s uit de omgeving van de school gebannen. Kinderen konden naar hartelust in de Molstenstraat spelen. Ze mochten voor de gelegenheid met de fiets, step, skeelers, rolschaatsen, go-cart of te voet naar school komen. Wie een extra inspanning deed om dat op een kleurrijke manier met slingers en vlaggetjes te doen, kreeg een beloning aan de schoolpoort. De Molstenstraat en Ginstestraat waren voor de gelegenheid speelstraten.