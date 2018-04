Gezocht: kandidaten voor Cultuurtrofee 16 april 2018

De Cultuurraad reikt in oktober de Prijs Ernest Brengier uit en zoekt daarmee naar een kandidaat voor de Cultuurtrofee. De prijs gaat naar een socio-culturele of sociale vereniging of een persoon, groep of instelling die de voorbije drie jaar een uitzonderlijke culturele prestatie leverde. De winnaar wordt gekozen door een onafhankelijke jury. De prijs bestaat uit een geldprijs van 500 euro en een passend aandenken. Op de gemeentelijke website staat een formulier om een kandidaat voor te dragen. (VDI)