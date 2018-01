Gezocht: ambulanciers die uitrukten voor te vroeg geboren Roxanne, 11 jaar geleden 02u39 0 Sam Vanacker Nele Deceuninck, Lieven Decock, Roxanne (11) en haar oudere broer Brecht (13).

Op 30 december was het de elfde verjaardag van Roxanne Decock. Niet zodanig opmerkelijk, ware het niet dat het Oostrozebeekse meisje thuis geboren werd op het toilet. Mama Nele Deceuninck (42) vertelt: "Ik zou normaal halfweg januari bevallen, dus toen ik me in de nacht van 30 december wat misselijk voelde, dacht ik dat er helemaal nog niets aan de hand was. Tot ik halverwege de trap pijn kreeg. Ik ben op het toilet gaan zitten en nog geen vijf minuten later was Roxanne geboren. Haar hoofdje was er razendsnel. Mijn man Lieven had amper tijd om de hulpdiensten te verwittigen."





Toen die hulpdiensten kort na de bevalling aankwamen, bleken zowel moeder als dochter in uitstekende gezondheid. "De twee brandweermannen hadden zoiets nog nooit meegemaakt. Vooral de jongste brandweerman was erg onder de indruk", lacht Nele. "Ze hebben Roxanne in een deken gewikkeld en hebben de verwarming wat hoger gezet, waarna ze ons samen naar het ziekenhuis van Tielt hebben gebracht. Ik weet nog goed hoe enthousiast ze waren toen ze via de radio het ziekenhuis over onze komst verwittigden." Zowel Lieven als Nele vinden het erg jammer dat ze de twee brandweermannen nooit meer hebben terug gezien. "De dag nadien heb ik nog navraag gedaan in het ziekenhuis van Waregem, maar men wou geen namen geven en we zijn nooit hun identiteit te weten gekomen", legt Lieven uit. "Nochtans willen we hen graag bedanken en zijn we uiteraard ook heel nieuwsgierig naar hoe zij die nacht beleefd hebben. Zo weten we bijvoorbeeld niet meer wie de navelstreng doorknipte." Brandweerlui die elf jaar geleden de pasgeboren Roxanne vasthielden in Oostrozebeke, kunnen contact opnemen met het gezin Decock-Deceuninck op 056/29.08.80.





(SVR/CDR)