Gezinscamping op De Ginste 15 juni 2018

03u00 0

Wie er altijd al eens van droomde om Oostrozebeke te kamperen, kan op vrijdag 22 juni op de speelsite van De Ginste terecht. Daar opent de eerste gezinscamping voor een avond de deuren. Wie wil komen kamperen moet vooraf inschrijven via een online formulier op de gemeentelijke website en laten weten hoeveel tenten je meeneemt. Deelnemen kost 8 euro per kind onder de twaalf jaar en 10 euro per volwassene. Avondeten, ontbijt en randanimatie zijn in de prijs inbegrepen. Zaterdagochtend is er een loopsessie of gymnastiek voor de liefhebbers. Jongeren moeten altijd begeleid door ouders zijn. De inschrijvingen sluiten nu zondag 17 juni af. (VDI)