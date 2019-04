Gespecialiseerde vzw gaat ‘hangjongeren’ helpen VDI

11 april 2019

15u29

Bron: VDI 0 Oostrozebeke De ‘hangjongeren’ De ‘hangjongeren’ die sinds een paar maanden her en der in de gemeente gespot worden , krijgen binnenkort hulp van gespecialiseerde diensten. Dat laat Jean-Pascale Salomez weten, de vader van drie van de jongeren van het groepje, dat zich KXR laat noemen.

“We krijgen hulp van de vzw Uit de Marge, die zich onze situatie aantrekt”, zegt hij. “Het gaat om een steunpunt voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De gemeente houdt de boot wat af. Ze weten precies niet goed wat ze hier mee aan moeten. Een van de opties was de jongeren onderdak te bieden in jeugdhuis ’t Ipperste, dat vaak leeg staat, maar er is veel tegenkanting van andere jeugdbewegingen. De jongeren worden sindsdien ook meer geviseerd. Er zijn meer politiecontroles in de buurt en er zijn bij mij thuis al – onterecht – huiszoekingen geweest naar gestolen spullen. Ook andere jongeren staren hen na. Een kwalijke situatie. Soms lijkt het wel een heksenjacht, terwijl ik deze jongeren net probeer te helpen.”

Momenteel verblijven de jongeren af en toe nog in de kelder die Jean-Pascale hen ter beschikking stelt. “Dat is geen ideale situatie, maar het is het weinige wat ik heb”, zegt hij. “Ik hoop dat er alsnog een oplossing uit de bus valt opdat ze niet meer op straat moeten rondzwerven.”

Jeugdhuis is moeilijk

Burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu) onderzoekt wat mogelijk is. “Jeugdhuis ’t Ipperste gebruiken is niet evident, want het wordt op woensdag en in het weekend toch vaak voor feestjes gebruikt”, zegt hij. “De beste oplossing lijkt me in dit geval professionele hulp van sociale diensten, dus ik hoop dat er op dat vlak een oplossing uit de bus komt.”