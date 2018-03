Georges Schelstraete pakt uit met kunstboek en expo 08 maart 2018

Om zijn nakende zeventigste verjaardag passend te vieren, pakt kunstenaar Georges 'Zjors' Schelstraete nu al uit met een kunstboek en tussen 31 maart en zondag 22 april is er ook een bijhorende expositie in de oude kerk van Vichte. Het kunstboek bevat een selectie van ongeveer honderd schilderijen, schetsen en beeldhouwwerken van zijn hand. In het boek staan verschillende detailfoto's, maar ook beelden uit andere ooghoeken zodat de kunstwerken het best tot hun recht komen. Het boek is doorspekt met mijmerende gedichten en er is een intro in vier talen. Meer info via www.zjors.be.





(VDI)