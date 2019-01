Gemeente zoekt leden voor adviesraden VDI

16 januari 2019

Het gemeentebestuur is op zoek naar vrijwilligers die deel uit willen maken van een van de gemeentelijke adviesraden. Die zijn na de start van de nieuwe legislatuur ook aan een nieuwe samenstelling toe. Ze zoekt geinteresseerden die hun mening willen verkondigen over diverse onderwerpen, afhankelijk van het thema van de raad. Zo zoeken ze nog leden voorde cultuur-, sport-, jeugd- en seniorenraad, maar ook nog voor het Lokaal Overleg Kinderopvang, de Milieuraad, Adviesraad Veilig Verkeer en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Wie reeds lid is en dat wil blijven, moet opnieuw zijn gegevens bezorgen. Wie nieuw is, kan dat via een online formulier op de website van Oostrozebeke kenbaar maken. Lid worden kan zowel als geinteresseerde burger als vanuit een lidmaatschap van een lokale vereniging.