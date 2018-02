Gemeente traceert verloren huisdieren via chiplezer 15 februari 2018

De gemeente heeft een chiplezer aangekocht die het mogelijk maakt om verdwaalde of aangereden dieren sneller te identificeren. Daardoor is de tussenkomst van politie of een dierenarts niet langer noodzakelijk. Naast honden is het sinds kort ook voor katten verplicht om gechipt te worden bij verkoop, weggave of adoptie. Wanneer toch dieren zonder chip gevonden worden zal er een oproep via de gemeentelijke Facebookpagina gelanceerd worden. (VDI)