Gemeente stapt in Statiegeldalliantie 15 mei 2018

Na Tielt en Meulebeke treedt nu ook Oostrozebeke toe tot de Statiegeldalliantie. Die ijvert voor het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes met als doel de zwerfvuilproblematiek aan te pakken. "Wanneer op al dat leeggoed statiegeld komt, zijn mensen wellicht geneigd dat niet meer weg te werpen", motiveert de gemeente haar beslissing. "We beseffen wel dat winkels en drankcentrales niet staan te springen om de inzameling van dat leeggoed te organiseren, maar we willen met onze toetreding tot een positief gebaar stellen." De N-VA-fractie onthield zich bij de stemming. Eerder weigerden Izegem en Dentergem nog tot de alliantie toe te treden omdat ze de efficiëntie van het systeem in vraag stellen. (VDI)