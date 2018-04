Flore (18) jongste kandidate bij Oostrozebeke.nu 16 april 2018

De huidige CDV-meerderheid trekt in oktober onder de noemer Oostrozebeke.nu naar de kiezer. De jongste kandidaat die op die lijst zal prijken, is Flore Vanluchene (18). Zij loopt school in Regina Pacis in Tielt, waar ze de afdeling marketing volgt. Volgend jaar wil ze studeren aan de Erasmus Hogeschool in Brussel om er communicatiemanagement te volgen. De jongedame heeft een verleden bij Chiro De Ginste, waar ze leidster is van de speelclub. Ze is lid van de gemeentelijke jeugdraad en in de zomer is ze speelpleinverantwoordelijke. Als ze verkozen raakt, wil ze zich vooral inzetten voor de jeugd. (VDI)