Filmnamiddag in Mandelroos 17 februari 2018

De Seniorenraad vertoont op maandag 19 februari om 14 uur de film 'De Maagd van Gent' op groot scherm in de Eenaemezaal van ontmoetingscentrum Mandelroos. De toegang is gratis, net als een kop koffie ter plaatse. De film volgt het verhaal van verschillende Gentenaars die elk op hun beurt baat hebben bij het behoud van de ziel van Gent: de volkstuintjes. De hoofdrol is weggelegd voor een progressieve priester die, dankzij de groenten uit die volkstuintjes, dagelijks verse soep uitdeelt aan daklozen. Zijn missie dreigt abrupt te eindigen wanneer de burgemeester onder druk gezet wordt. (VDI)