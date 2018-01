Feestzalencomplex De Visscherie maakt plaats voor appartementen 02u50 0 Foto RV/KUB Zo zal de nieuwe residentie 'De Visscherie' eruitzien. Oostrozebeke De sloopvergunning voor feestzaal De Visscherie in Oostrozebeke is een feit. Dat betekent dat er na jaren van leegstand eindelijk schot komt in een dossier dat kampte met een pak administratieve problemen.

Zowel het historische gebouw zelf als de achterliggende tuinzaal gaan tegen de vlakte. In de plaats gaat projectontwikkelaar KUB er een residentie van zestien appartementen optrekken. Het achterliggende park wordt grotendeels eigendom van de gemeente en zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van volgend jaar opengesteld worden voor het publiek.





De gloriedagen van de Visscherie liepen van in de jaren zeventig tot ver in de jaren negentig. Honderden koppels trouwden er. in die periode, maar sinds 2010 staat het feestzalencomplex te verkommeren. Vier van de zestien appartementen in residentie 'De Visscherie' zijn al verkocht. (SVR)