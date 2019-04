Evelyn en Celine Vanspeybrouck van Hoeveslagerij Mandeldaele kanshebbers voor West-Vlaams ambassadeurschap korte keten CDR

04 april 2019

15u20 0 Oostrozebeke De provincie West-Vlaanderen gaat op zoek naar een ambassadeur van de korte keten ofwel ‘Korte Keten Kop’. Die zoektocht kadert in de Week van de Korte Keten, die dit jaar plaatsvindt van 4 tot en met 12 mei.

Met de Korte Keten Kop wil de provincie de korte keten een gezicht geven. Korte keten biedt namelijk heel wat voordelen, zowel voor de consument als de producent. Rechtstreeks kopen bij de producent verkleint de voedselkilometers, levert vers, betaalbaar en kwaliteitsvol voedsel op en steunt de lokale economie.

Passie

Vijf laureaten dingen mee naar de titel. Onder hen ook Evelyn en Celine Vanspeybrouck van Hoeveslagerij Mandeldaele in Oostrozebeke. Evelyn trad als 18-jarige in de voetsporen van haar ouders. In 2009 volgde zus Celine ook. De jury was overtuigd door de volgende uitspraak van de zussen: “Wij voelen ons gelukzakken dat wij het mooie werk van de boer mogen verderzetten, want de grootste passie ligt bij hem. We zijn met heel ons hart overtuigd dat korte keten voor ons, maar ook voor de consument, de juiste keuze is.”

“Deze derde generatie boeren is werkelijk gebeten door korte keten en de stiel. De sterke familiale band, de goesting om het goed en authentiek aan te pakken, verpakt in een vrouwelijk, jong en dynamisch kleedje gaf de doorslag”, oordeelt de jury.

De andere genomineerden zijn Bart Syryn van de Heerlijkheid in Vladslo, Renaat Devreese van ’t Reigershof in Klemskerke, Gudrun Vandoorne van Brouwerij ’t Gaverhopke in Waregem en Bart Mostaert van l’Héritage in Poperinge. Het publiek kan tussen 5 en 24 april stemmen op zijn West-Vlaamse favoriet op www.korteketenkop.be.