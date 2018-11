Eén nieuwkomer in schepencollege 13 november 2018

Burgemeester Luc Derudder heeft het nieuwe schepencollege en de bevoegdheden bekend gemaakt. Hij neemt de fakkel over van Karl De Clerck (Oostrozebeke.nu), die de politiek vaarwel zegt.





Eerste schepen Carine Geldhof is nu nog OCMW-voorzitter, maar die functie vervalt. Zij zal zich voortaan over onder andere het rusthuis en het emancipatie- en gehandicaptenbeleid buigen.





Tweede schepen Jonas Van D'Huynslager (24) is de jongeling van de groep en voormalig KSA-hoofdleider. De jonge onderwijzer krijgt de bevoegdheid jeugd. Derde schepen wordt Olivier De Marez, die op post blijft, maar er bevoegdheden als riolering, lokale economie, middenstand en financiën bij krijgt.





Jacques Goemaere wordt vierde schepen. Hij was al enkele maanden schepen in de vorige legislatuur. Hij krijgt de bevoegdheden cultuur, onderwijs, huisvesting en begraafplaatsen. Burgemeester Derudder staat in voor het algemeen beleid.





Huidig schepen Marc Tieberghien wordt straks gemeenteraadsvoorzitter. (VDI)





