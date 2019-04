Duvelloop aan derde editie toe VDI

10 april 2019

16u17

Bron: VDI 0 Oostrozebeke Op zondag 28 april organiseert de Jong Oud Leidersbond van KSA Oostrozebeke de 3de editie van de Duvelloop in het centrum van Oostrozebeke.

“We behouden in grote lijnen het concept en parcours, maar zorgen toch voor enkele nieuwigheden”, zegt Peter Vanlaeke. “Zo voorzien we een mooie passage door de Mandelmeersen, een uniek stukje groen langs de boorden van de Mandelvallei. Deelnemers lopen rondjes van 1,6 kilometer. Dat leidt tot veel doortochten zodat je vaak aangemoedigd kan worden door supporters. We voorzien funky muziek rond het volledige parcours. Belangrijk om te weten is dat het geen wedstrijd met tijdsopname is, maar gewoon voor het plezier joggen of wandelen. Bij de aankomstzone is er een gezellige bar. Er zal daar ook eetgelegenheid zijn.

Voor de minder geoefende loper is er voortraan de Mini Duvel-formule aan een lagere inschrijvingsprijs. Er is ook een kinderloop in drie categorieën. De kostprijs voor de gewone formule kost in voorverkoop 12 in plaats van 14 euro. Per deelnemer gaat er 2 euro naar de voedselbank van Oostrozebeke.

Meer info via www.duvelloop.be.