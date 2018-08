Dierenbeul vergiftigt zeven katten in Gentstraat 01 augustus 2018

02u44 0 Oostrozebeke In de buurt van de Gentstraat zijn de voorbije weken liefst zeven katten gestorven nadat ze vergif hadden ingeslikt. Guido Cuypers en zijn vriendin Veronique Minnen troffen de dieren in hun tuin aan.

"We zijn grote dierenliefhebbers en hebben hier zelf vijf katten en drie honden rondlopen", vertelt het koppel. "Net daarom lanceren we een oproep aan de dader om hier onmiddellijk mee op te houden. We zorgen niet alleen voor onze eigen katten, maar geven ook zwerfkatjes uit de streek eten en drinken. Enkele weken geleden zijn er met korte tussenpauzes drie van onze eigen katjes en drie zwerfkatjes gestorven telkens nadat ze iets gegeten hadden dat in onze tuin moet zijn beland. Ook een kat van onze buurvrouw is op die manier gestorven. We vermoeden dat iemand stukjes gehakt met vergif in onze tuin gooide, maar kunnen dat helaas niet bewijzen."





Hart van in

Onderzoek bij de veearts wees uit dat de katjes wel degelijk zijn vergiftigd. "We zijn er het hart van in. Vier jaar geleden gebeurde hier al eens iets gelijkaardigs en werden vijf katten vergiftigd. Na een oproep in de media stopte dat plots. We hopen dat nu hetzelfde gebeurt. We hebben ook klacht bij de politie neergelegd."





Commissaris Boudewijn Baertsoen van de politiezone Midow bevestigt dat. "We zijn op de hoogte van de feiten en onderzoeken de zaak verder", zegt hij. "We wachten de resultaten van het labo af, maar zolang iemand niet betrapt wordt bij het uitzetten van gif kunnen we daar niet veel tegen beginnen. We roepen de mensen in de buurt op om waakzaam te zijn en verdachte zaken te melden." (VDI)