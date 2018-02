De Knopendoos genomineerd voor Indie Awards 10 februari 2018

De roman De Knopendoos van auteur Roland Derveaux is geselecteerd voor The Indie Awards. Het gaat om een Nederlandse literaire prijs voor auteurs die uitgeven in eigen beheer. De uitreiking vindt op 14 april plaats. "Ik heb geen idee van de draagwijdte hiervan, maar het is al leuk om erbij te zijn", reageert Roland. "The Indie Awards zijn vooral in Engelssprekende landen een begrip, maar het is voor het eerst dat ze ook in Nederland uitgereikt worden." Het boek brengt het verhaal van een vergeten bloedband aan de Mandel tijdens de Tweede Wereldoorlog en doet dat aan de hand van een liefdesverhaal. Stemmen op De Knopendoos kan nog de hele maand februari via www.theindieawards.nl/stem. De Knopendoos heeft ondertussen zijn weg gevonden naar 64 bibliotheken in Vlaanderen. (VDI)