CO-intoxicatie: vijf gezinsleden naar ziekenhuis VHS

23 januari 2019

Vijf leden van een gezin van zes (één zoon was niet thuis omdat hij tijdens de week op kot zit) moesten dinsdagavond laat naar het ziekenhuis nadat ze in hun woning in het centrum van Oostrozebeke waren bevangen door koolstofmonoxide. Een slecht functionerende verwarmingsketel zorgde ervoor dat de woning op Ettingen gevuld werd met slechte gassen. Op een bepaalde moment werd de vader onwel en kwam hij ten val. De andere gezinsleden beseften toen dat er iets niet pluis was. De hulpdiensten werden gebeld. De brandweer stelde bij meting erg hoge CO-waarden vast in de woning. Niemand van de slachtoffers was er erg aan toe, ze mochten allemaal na verzorging weer naar huis. Afgelopen weekend stierven in Gent nog twee mensen aan de gevolgen van CO en in Veurne werd maandagochtend in een woning het stoffelijk overschot aangetroffen van een 43-jarige vrouw. Haar collega’s hadden alarm geslagen toen ze niet kwam werken. Ook zij werd het slachtoffer van een CO-vergiftiging.