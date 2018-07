Burgemeester trekt lijst Oostrozebeke.nu 14 juli 2018

CD&V trekt bij de komende verkiezingen onder de noemer Oostrozebeke.nu naar de kiezer en doet dat zoals verwacht met burgemeester Karl De Clerck als kopman. Hij ambieert een nieuwe termijn en kan daarbij rekenen op OCMW-voorzitster Carine Geldhof op plaats twee en milieuschepen Olivier De Marez op plaats drie. Gemeenteraadsvoorzitter Sophie Verschoore staat op vier, gevolgd door hoogste nieuwkomer Jonas Van D'huynslager, leerkracht in de lokale basisschool. Plaats zes is voor ex-schepen Jacques Goemaere.





In totaal staan er acht nieuwe kandidaten op de lijst, waaronder gepensioneerd landbouwer Dirk De Keyzer, Nadine Dejonckheere en Hans Claerhout. De lijst krijgt als ondertitel 'Lijst van de burgemeester' en telt kandidaten van CD&V, Open Vld en onafhankelijken. Lijstduwer is schepen Luc Derudder. Ook schepen Marc Tieberghien en raadsleden Veerle hlasberghe, Marleen Debacker en Katrien Vandeputte doen mee. (VDI)