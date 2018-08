Brug over Leie uur afgesloten na frontale klap 29 augustus 2018

02u36 0

De brug over de Leie in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) was maandagnacht een uur lang afgesloten voor alle verkeer.





Oorzaak was een frontale botsing net voor middernacht tussen een Audi A4 en een Ford-bestelwagen op de brug. Om nog onduidelijke reden verliet een 22-jarige automobiliste uit Oostrozebeke met haar Audi A4 haar rijvak toen ze van Waregem richting Wielsbeke reed. Op dat ogenblik kwam uit de andere richting de bestelwagen. Die chauffeur probeerde de naderende Audi nog te ontwijken, maar een botsing was niet te vermijden.





De weg was volledig versperd en beide voertuigen moesten getakeld worden. Beide automobilisten kwamen grotendeels met de schrik vrij. (LSI)