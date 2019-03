Blikschade bij botsing tijdens inhaalmanoeuvre Alexander Haezebrouck

08 maart 2019

Op het kruispunt van de Gentstraat met de Kruisstraat kwam het donderdag iets voor 17 uur tot een botsing met twee wagens. De bestuurder van een auto in de Gentstraat wou zijn voorligger inhalen omdat die traag reed. Op het moment van zijn inhaalmanoeuvre wil zijn voorligger links indraaien in de Kruisstraat. Beiden konden een botsing niet meer vermijden. Niemand raakte gewond, de schade aan beide auto’s was aanzienlijk.