Ballet met Odette 29 juni 2018

Suzanne Mulier uit waregem start midden september met een nieuwe balletschool in Oostrozebeke. Ballet Odette geeft vanaf dan lessen in de parketzaal van de sporthal. De lessen zijn in eerste instantie bedoeld voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Indien er voldoende belangstelling is, worden ook volwassenen begeleid. Inschrijvingen zijn mogelijk op zondag 1 juli van 10 tot 13 uur in de sporthal. Info: www.balletodette.be. (VDI/PHM)