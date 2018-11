Auto tegen paal HANS VERBEKE

06 november 2018

Langs de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke botste een dame met haar wagen tegen een paal. Dat gebeurde zondag kort na de middag, toen een achterligger te laat opmerkte dat de vrouw in kwestie met haar wagen rechts de Ooigemstraat wilde indraaien. Een botsing was onvermijdelijk. Door de klap tolde het aangereden voertuig om z'n as en kwam het tot stilstand tegen een verlichtingspaal. De bestuurster liep daarbij lichte verwondingen op, de vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht.