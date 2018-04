Alice in Wonderland-shoot bij bloemenzaak 20 april 2018

02u46 0

Bloemenzaak Alena van Belle in de Tieltsesteenweg 53 organiseert op 20, 21 en 22 april opendeurdagen met als thema 'Alice in Wonderland'.





De zaak zet er de laatste trends in bloemen in planten voor binnen en buiten op een rijtje. Isabelle Cardoen zorgt voor een fotoshoot in drie sprookjesachtige decors waarbij kinderen op voorhand worden gemaquilleerd en leuke accessoires worden aangemeten. Reserveren voor zo'n shoot kan via 056/66 36 65.