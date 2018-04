Afbraak feestzaal De Visscherie vordert 04 april 2018

02u36 0

Wie dezer dagen in de Stationsstraat passeert, merkt dat de vroegere feestzaal De Visscherie stilaan onder de sloophamer verdwijnt. De plaats waar vroeger tal van koppeltjes hun huwelijk kwamen vieren, gaat tegen de vlakte en in de plaats komt er een nieuwe residentie met zestien appartementen. Projectontwikkelaar KUB staat in voor het bouwproject. De Visscherie was vroeger een van dé feestzalen van de regio, maar stond de laatste jaren te verkommeren. Aanvankelijk werd gesteld dat de voorgevels behouden moesten blijven omwille van hun specifieke bouwstijl, maar daar is uiteindelijk van afgestapt. Nu gaat alles tegen de vlakte en komt er een volledige nieuwbouw. De ontmanteling van binnenuit zit er al zo goed als op en nu begint ook de afbraak van de buitenmuren van het gebouw. (VDI)