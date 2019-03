Ademen Oostrozebekenaars meeste fijn stof van ons land? “Vroeger was het veel slechter” LB VDI JME AVA

06 maart 2019

10u18

Bron: LB, VDI, JME, AVA 0 Oostrozebeke Uit een nieuw rapport van Greenpeace blijkt dat Oostrozebeke in ons land het slechtst scoort voor concentraties fijn stof. Buurgemeente Wielsbeke staat op de tweede plaats. De plaatsing van het meetstation, vlakbij spaanderplatenbedrijf Unilin, zou de resultaten vertekenen. “Vroeger was het veel slechter”, zegt menig Oostrozebekenaar. “En al dat verkeer dan? Dat is de echte boosdoener.”

Bij het onderzoek waren 46 Belgische gemeenten betrokken. Oostrozebeke scoort slecht omdat het meetpunt in de industriezone staat, weet ook Joeri Thijs van Greenpeace. “Vlak bij een spaanderplaatbedrijf, waar de concentratie fijn stof hoog is. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor heel Oostrozebeke geldt, noch dat Oostrozebeke op het vlak van luchtvervuiling slechter zou scoren dan Antwerpen of Gent.” Wat fijn stof betreft, staat België wereldwijd op de 52ste plaats, wat ons in de hoek bij de slechtste leerlingen van de West-Europese klas zet.

Curieuzeneuzen

Dat vindt ook burgemeester Luc Deruddere (Oostrozebeke.nu). “Al sinds 2005 prijkt onze gemeente aan de kop van die lijst. Vooral door de plaatsing van dat meetstation. Maar er is ook vervuiling door de huishoudens, en vooral het dieselverkeer. Ik weet ook dat Unilin (dat op de verschillende sites in de regio 1.200 mensen tewerkstelt, red.) de voorbije jaren tientallen miljoenen heeft geïnvesteerd in verbeteringen, en ze houden ook geregeld buurtbijeenkomsten. Ik ontken het probleem niet, maar het gaat hier vooral over ‘mechanisch stof’, het stof dat je thuis ook krijgt als je een spaanderplaat verzaagt. Overigens: in het Curieuzeneuzen-onderzoek (dat CO2-concentraties mat, red.) scoorde onze gemeente goed.”

“Het is altijd en overal iets”

In Oostrozebeke wordt schouderophalend gereageerd op het nieuws. “Ze klappen er stief vele van op televisie”, weet de 81-jarige Béatrice Naert. Ze bedoelt de milieu- en klimaatthema’s. “Maar van slechte lucht heb ik nog niets ondervonden. Of ik veel stof in huis heb? Maar neen.”

Vriendinnen Alina en Intimité (15) hebben evenmin klachten. Alina: “We wonen nochtans dicht bij dat bedrijf. Of we ‘bosbrossers’ zijn? Ik zou willen betogen voor het klimaat, maar mag niet van mijn mama.” Intimité: “Ik niet, ik kan er toch niets aan veranderen. Later zou ik best bij Unilin willen werken.” Alina: “Ik ook, maar dan zou ik wel iets aan het probleem van fijn stof proberen doen.”

“Ik geloof er niets van”, zegt Eric Halain (68), die met kleinkind Brian naar de voetballertjes op het kunstgrasveld naast de sporthal kijkt. “Vroeger was het veel slechter. Stof en stank, vooral bij westenwind. Ach, de mensen klagen gemakkelijk. Het is altijd en overal iets. Woon je tussen de boeren, dan heb je ook stank. Ze mogen dat niet zeggen, dat Oostrozebeke een vuile gemeente is.” (JME/VDI/AVA/LB)