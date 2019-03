Achthonderd dansers brengen animatiewereld tot leven VDI

05 maart 2019

15u11

Bron: VDI 0 Oostrozebeke Achthonderd leerlingen van dansschool Nele uit Oostrozebeke palmen twee weekends op rij cultuurhuis De Leest in Izegem in met een show die in het teken van animatie staat. Het gaat om acht shows, met telkens honderd leerlingen.

Dit jaar koos de school voor The Animation Show als thema. “Denk aan muziek uit animatiefilms, speciale kostuums, sprookjes en entertainment”, vertelt coördinator Nele Uyttenhove. “Een leuk thema om mee te werken. Op vrijdag en zaterdag zie je de oudere dansgroepen aan het werk en vaak ook gevorderde groepen. Op vrijdagavond zie je de meeste oudere showteams en wedstrijdgroepen aan het werk. Op zondag in de voor- en namiddag mogen de dansertjes vanaf 3 jaar en veel ouder tonen wat ze van september tot maart in de dansschool hebben geleerd.”

De eerste show vindt plaats op vrijdag 8 maart om 20 uur. Op zaterdag 9 maart is er een show om 19 uur en op zondag 10 maart zijn er shows om 10 en 14 uur. De timing voor 15, 16 en 17 maart is hetzelfde als de week er voor. Meer info op www.dansschoolnele.be. Tickets op 051/33.76.10 of via info@deleest.be.