Acht maanden cel voor slagen aan ex-vrouw 31 maart 2018

Een 50-jarige man uit Roeselare is gisterenmorgen veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van acht maanden omdat hij op 10 augustus 2016 zijn ex-vrouw slagen gaf en bedreigde met een broodmes in haar woning in Oostrozebeke. Saeed M. schoot uit zijn krammen nadat zijn ex-vrouw hem niet snel genoeg een kom soep inschonk. De discussie liep uit de hand toen hij haar achterna kwam in de garage toen zijn ex een sigaret stond te roken. Hij bedreigde haar met een broodmes en zei dat hij haar onder de grond zou stoppen. Uiteindelijk konden twee dochters beide uit elkaar houden, wel slaagde hij erin zijn ex bij de haren te trekken. Naast de celstraf moet Saeed M. ook een geldboete van 800 euro betalen. (AHK)