51 zonnepanelen op Ginsteschool 02 mei 2018

02u36 0

Op het dak van de Ginsteschool in Oostrozebeke prijken sinds kort 51 zonnepanelen. De investering van de school moet leiden tot een besparing van 1.800 euro per jaar én is een extra inspanning voor het leefmilieu. De Ginsteschool gaat voortaan ook de luchtkwaliteit in de omgeving na met een meettoestel. Tegen september moeten de resultaten daarvan bekend zijn. (VDI)