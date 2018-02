10 maanden cel voor weerspannigheid tegenover agenten 13 februari 2018

02u50 0

Een 40-jarige man uit Oostrozebeke werd gisteren op de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot tien maanden celstraf voor weerspannigheid tegenover twee politie-inspecteurs. De agenten brachten de man op 23 september vorig jaar vanuit zijn cel naar de onderzoeksrechter in Kortrijk nadat hij opgepakt was voor verschillende diefstallen. Hij schold hen uit voor varkens, klootzakken en vuile flikken. Olivier L. probeerde hen ook de hele tijd te slaan en te schoppen, maar dat konden de agenten afweren. Nadat de onderzoeksrechter had beslist om hem langer aan te houden, probeerde hij zich samen met de agent die hem bewaakte tot vier keer toe van de trappen in het gerechtsgebouw te gooien. Hij riep hen ook toe 'hun kinderen en vrouw wel te zullen vinden'. De man liep al 12 veroordelingen op voor diefstallen. "Het spijt me, ik mocht hen zo niet behandelen", verontschuldigde de man zich gisteren. (AHK)