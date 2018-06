"Zeven procent meer vlaggen verkocht" VLAGGENBEDRIJF WAELKENS DOET GOUDEN ZAKEN DOOR RODE DUIVELS VALENTIJN DUMOULEIN

02 juni 2018

02u43 0 Oostrozebeke Vlaggenfabrikant Waelkens doet door de deelname van onze Rode Duivels aan het WK voetbal in Rusland opnieuw goede zaken. De hype moet hier en daar nog losbarsten en ook het straatbeeld hangt nog niet meteen vol Belgische vlaggen, maar toch stromen de orders opnieuw vlotjes binnen.

Wie de hoofdzetel van Waelkens langs de Ingelmunstersteenweg passeert, kan er niet naast kijken. Aan de gevel prijkt een gigantische Belgium-banner om ons warm te maken voor het WK voetbal in Rusland en ook aan de masten prijken banners en vlaggen die het supportersgevoel moeten aanwakkeren. De vraag naar Belgische vlaggen is dit jaar dan ook weer groot. "Het is in aanloop naar elk groot tornooi waar de Rode Duivels aan deelnemen vaste kost geworden", vertelt zaakvoerder Benedikt Waelkens. "Bij het WK in Brazilië was de hype enorm groot. We waren er eindelijk nog eens bij. Bij het EK in Frankrijk was de hysterie zowaar nog groter: toen verkochten we vijftien procent meer. Nu is die toestroom van aanvragen iets minder hevig, maar we verkopen toch weer zeven procent meer vlaggen dan bij het WK in Brazilië. Het valt vooral op dat de hype dit jaar zeer laat op gang komt. We hebben vaste klanten die maanden geleden al orders plaatsten, maar we vermoeden dat veel mensen nog last minute vlaggen zullen komen kopen."





Geen Radja

Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij Waelkens terecht, al zijn het die laatste die de heel grote orders plaatsen. Onder hun klanten tellen ze onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties, in eigen land varieert dat van Club Brugge tot Colruyt.





"We werken voornamelijk met jaarcontracten, maar bij evenementen als het WK voetbal merken we natuurlijk de groeiende vraag. Dan is het een paar tandjes bijsteken. Zo gaat brouwgigant AB Inbev opnieuw met ons in zee. Met het WK in Brazilië gaven ze nog gratis vlaggen weg bij enkele bakken bier, nu gaat het voornamelijk om bestellingen van beachvlaggen en banners voor horeca. Gelukkig prijkt Radja Nainggolan nergens op de vlaggen die wij voor hen moesten maken. Alsof ze een voorgevoel hadden (lacht). We moesten hem niet op het laatste moment door een andere voetballer vervangen. De naamsverandering van Jupiler naar Belgium was voor ons ook een zegen. Die nieuwe naam moest overal op komen. Veel cafés krijgen van hen bijvoorbeeld een persoonlijke banner."





Burgemeesterssjerps

Ook steden en gemeentes komen voor hun WK-materiaal bij Waelkens langs. "Zo zal het WK-dorp op het Schouwburgplein in Kortrijk omringd zijn door onze vlaggen".





"Een andere blikvanger is een gigantische Rode Duivels-banner die we voor textielgigant Beaulieu maakten. Die komt straks aan hun vestiging in Kruishoutem langs de E17 te hangen." Het belooft sowieso een topjaar voor Waelkens te worden. In het najaar volgen er gemeenteraadsverkiezingen en het bedrijf maakt traditiegetrouw ook alle nieuwe burgemeesterssjerps.