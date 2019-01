Nieuwjaarsconcert in Ginstekerk VDI

11 januari 2019

13u33

Het koor Terpsichore geeft op zaterdag 26 januari om 19.30 uur een nieuwjaarsconcert in de Ginstekerk. Ze staan er samen op de planken met de Nederlandse Noortje van Middelkoop. Ze werkt als panfluitiste mee aan diverse concerten samen met koren en andere instrumentalisten op orgel, piano of gitaar. Noortje maakte solo cd’s met diverse bezettingen: orgel, piano, combo en symfonie orkest. Daarnaast werkte zij mee aan vele radio-, televisie-, dvden cd-opnamen. Ze neemt ook haar combo mee. Dat bestaat uit professionele muzikanten Mark Wester, Jan Lenselink en Sylvia Maessen. De organisatie is in handen van cultuurverneiging V@mo.

Tickets en info zijn te verkrijgen via http://events.toneeltickets.be of vamo.cultuur@gmail.com en 0495/46.75.46 (na 18 uur). Tickets kosten 15 euro en 13 euro voor kinderen onder de dertien jaar of 65-plussers. Wie een EU Disability Card heeft betaalt ook slechts 13 euro.